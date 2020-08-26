В Минобороны России заявили о полном искоренении дедовщины
Москва, 26 августа, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В армии России полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство. Об этом 26 августа заявил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума «Армия-2020».
В своем выступлении Картаполов обратил внимание на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в армии.
«Результатом явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как «дедовщина», «казарменное хулиганство», — цитирует Картапова пресс-центр форума.
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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября 2019 года при смене караула в ЗАТО Горный солдат-срочник взял автомат и расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в Забайкалье. Позднее он написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется. Уголовное дело о неуставных отношениях все ещё расследуют.
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Ранее политолог Павел Данилин заявил, что нынешнее руководство Минобороны России сделало очень много для того, чтобы армия Российской Федерации оказалась на новом уровне уважения и достоинства.
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