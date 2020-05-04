Чита, , 06:19 — REGNUM 13 мая 2020 года во втором Восточном окружном военном суде назначено апелляционное рассмотрение уголовного дела по обвинению Руслана Мухатова — бывшего сослуживца Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых военнослужащих в военной части ЗАТО Горный Забайкальского края. Об этом заявил адвокат Шамсутдинова — Руслан Нагиев на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B_exK_Sj88u/

«Мы считаем, что суд в приговоре не отразил некоторые факты, имеющие значение по делу. Кроме того, принимая во внимание заявление Мухатова в о том, что солдаты сами просили бить их, считаем, что Мухатов не раскаялся, пытается переложить вину на потерпевших, а соответственно он заслуживает более сурового наказания», — пояснил адвокат.

Напомним, в октябре 2019 года в воинской части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, произошла трагедия: во время смены караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял двоих офицеров и шестерых своих сослуживцев. Сразу после случившегося стрелявший заявил, что ни о чём не жалеет, но позднее признался, что попал не в армию, а в «ад».

В начале марта суд вынес обвинительный приговор солдату-срочнику Руслану Мухатову, который издевался над своими сослуживцами, в том числе над Рамилем Шамсутдиновым — два года лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч рулей.

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