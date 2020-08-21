Балыкчи, Киргизия, 21 августа, 2020, 21:55 — ИА Регнум. При поддержке правительства в курортную зону Иссык-Куля отправили на реабилитацию 270 медицинских работников, занимавшихся лечением пациентов, у которых выявили COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Med.kg Медики. Киргизия

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Власти республики обещают отправить на недельный отдых в пансионаты на озере Иссык-Куль более 2000 медиков, которые работали в «красных зонах».

«Медицинские специалисты, внесшие свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в организациях здравоохранения столицы, а также Таласской и Нарынской областей, получат возможность укрепить здоровье», — уточнил эксперт центра развития здравоохранения Замирбек Акаев.