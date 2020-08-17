Бишкек, , 16:59 — REGNUM Вице-премьер-министр Аида Исмаилова от лица правительства поблагодарила за оказанную Киргизии помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции группу российских медиков, завершивших свою миссию в Киргизии сегодня, 17 августа.

Высокопоставленная чиновница отметила, что с первых дней пребывания в стране, российские медики работали на самых сложных и ответственных участках.

«Ими проделан большой объем работы. Благодаря вашей помощи, нам удалось сбить волну и справиться со вспышкой инфекции», — подчеркнула вице-премьер.

В свою очередь, руководитель группы российских врачей, заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов сообщил, что эпидемиологическую ситуацию в Киргизии удалось стабилизировать, после чего стала видна тенденция к уменьшению числа летальных исходов и плотности заболеваемости COVID-19.

«Мы гордимся, что эту важную миссию — помочь братской республике в борьбе с коронавирусом — Россия доверила именно нам. Надеюсь, мы достойно справились с поставленной задачей», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что медицинские специалисты из России прибыли в Киргизию в конце июля 2020 года. Российские врачи привезли с собой и передали киргизстанским медучреждениям большое количество медоборудования и лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов с коронавирусом.