Бишкек, , 13:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Киргизии зарегистрировано еще 182 человека, у которых выявили коронавирусную инфекцию. Из них 14 — медицинские работники. Об этом сегодня, 20 августа, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки излечились 289 жителей республики, у которых ранее был диагностирован коронавирус. В том числе — 9 медиков.

В больницах по-прежнему получают лечение 1 309 пациентов с COVID-19 и еще 4 427 лечатся дома. Также на излечении остаются 614 медицинских работников.

С начала пандемии в Киргизии зафиксировано 42 507 случаев коронавирусной инфекции. Из них выздоровели 35 486 человек. Умерли от коронавируса 1 054 киргизстанца, в том числе 73 медицинских работников.