Санкт-Петербург, 21 августа, 2020, 18:26 — ИА Регнум. Петербургская школа №310 «Слово» «практически готова» к новому учебному году в условиях сохраняющихся рисков пандемии коронавируса и ужесточившихся требований надзорных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 21 августа директор образовательного учреждения Инна Полуян.

Карина Саввина ИА REGNUM Диспенсер в школе №310

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"Готово практически всё. Графики обучения есть, на сайте все вывешены, в понедельник придет генеральная уборка — специализированная компания, всю школу обрызгают», — сообщила директор о предстоящей дезинфекции.

Согласно памятке для родителей, их просят провожать и встречать детей во дворе — в здание допускать не будут, особенно когда там толпятся дети по утрам и после окончания уроков. Стоять на крыльце или в дверях тамбура будет запрещено, чтобы не создавать эффект бутылочного горлышка. График прихода разных классов составлен так, что интервалы между ними — с 08:10 до 08:50 — составляют всего пять минут. Уже в школе ученики разделятся на три потока — по числу гардеробов.

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При входе у школьников будут проверять температуру. Так как входов будет открыто два, чтобы разделить потоки, с термометром в руках предстоит начать утро двум сотрудникам. «Это будет медработник, а раз входа два, то назначен моим указом учитель. Учителя будут меняться», — пояснила Инна Полуян.

Судя по опубликованным на сайте школы документам, учащихся с температурой 37,1 дальше не пропустят. Известят и родителей, и Роспотребнадзор, если у ученика замечены симптомы ОРВИ.

Даже если признаки ОРВИ обнаружились у кого-то из членов семьи, учеников попросят оставаться дома на самоизоляции, проинформировав классного руководителя.

За каждым классом, как и предложено Роспотребнадзором, закрепили свой кабинет. Продлёнку школьники будут проводить там же. Иное запрещено, пояснила директор: накануне об этом проинформировали сотрудники комитета по образованию через специальный вебинар для администраций школ.

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Есть кабинеты, куда школьникам все же придется переходить — например, кабинет химии. «Мы сдали папку в прокуратуру, где прописано, что если это урок труда или физической культуры, то вторая группа, второй класс через урок только туда зайдет», — сообщила Полуян. В промежутке в таких классах будут проводить дезинфекцию и проветривать помещение.

Составлен и график посещения столовых для разных классов. Диспенсеры с антисептиком, как предписывает Роспотребнадзор, установлены при входе в школу у гардеробов, а также у рукомойников при входе в обеденный зал.

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В школе №310 обучается около 600 детей, и заставить классы прекратить общаться друг с другом — задача крайне непростая, считают в коллективе.

«Это, конечно, тяжело, будем стараться. Выбора нет, мы поставлены в такие жесткие рамки, постараемся выполнить», — заявила Инна Полуян.

Ранее управление Роспотребнадзора объявило, что будет проверять готовность школ Петербурга к новому учебному году всю последнюю неделю августа. В 310-ю проверяющие еще не приходили, но в школе привыкли к надзору, так что ожидают пристального внимания и до, и после 1 сентября.

«Мы всегда на проверках, ходят и пожарные, и Роспотребнадзор — плановые или внеплановые, у нас всегда есть проверки», — добавила директор.