Турция в 2020 году планирует принять более 2 млн туристов из России
Москва, 20 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Туристические власти Турции ожидают, что на отдых в страну в 2020 оду прибудут в среднем 2 миллиона российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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По словам президента Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируза Баглыкая, что по итогам года Турция примет 1,8 млн туристов из России.
А по мнению председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуз, цифра будет больше — 2−2,5 млн российских граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Турцию посетили более 7 млн туристов из России, в том числе, в Анталье отдохнули 5,6 млн человек.
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