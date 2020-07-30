Москва, , 14:03 — REGNUM Число желающих уехать на курорты Турции составляет миллионы человек, которые не планировали отдыхать на отечественных курортах, а также считают, что лучше недорогой отдых при европейском качестве обслуживания. Это закономерно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. э. н, эксперт Елена Никольская, комментируя рост цен на туры Турцию.

Берег турецкий LaCamila

«Турция привлекает российских граждан как природой, так и живой культурой. В стране удивительным образом сочетается расслабляющая атмосфера пляжного отдыха, оживленная ночная жизнь, дружелюбие и гостеприимство местного населения, древняя история и развитая инфраструктура курортов.

Турция предлагает с одной стороны самые дешевые туры, с другой — лучшие респектабельные отели мира. В Турции отели самых разных категорий от 2* до 5*. Самые экономичные отели расположены на второй линии от моря, имеют небольшую территорию и минимальный набор услуг, но даже такие отели предлагают турецкую баню бесплатно.

Отели Турции категории 4* — самые популярные, именно в таких отелях оптимально сочетается цена и качество. Отели Турции категории 5* сильно отличаются друг от друга — это могут быть как отели реально недотягивающие до 3*, так и фешенебельные отели с первоклассным сервисом.

Критерий отбора — цена. Большинство отелей в Турции работает по системе «Все включено» (AI), но при желании можно питаться по системе «Завтрак, ужин» (HB). В целом, уровень сервиса в отелях достаточно высокий. В 2019 году страну посетили более 13 млн российских граждан.

Основной объем бронирований в 2020 году приходится на период после 15 августа и сентябрь. Так как Турция планирует продление летнего сезона до октября, цены на проживание в отелях выше на 15% по сравнению с 2019 годом.

Сегодня вылет в Турцию возможен только из ограниченного количества регионов страны, а границы открыты только с тремя странами. Остаются в силе высокие требования Роспотребнадзора к авиапассажирам в период пандемии коронавируса и программы страховки при поездках за рубеж. Небольшое перераспределение спроса в сторону Турции не снижает спрос на отдых на российских курортах.

Очень высокий спрос сохраняют: Сочи, Анапа, Феодосия, Калининград, Бурятия, Алтай, а также города Золотого кольца. Чтобы стимулировать российских туристов оставаться на родине, в Ростуризме совместно с оператором «Мир» активно продвигают программу по кэшбэку. Так что спрос на российских курорты вряд ли снизится», — высказала сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, после объявления о восстановлении авиасообщения между Россией и Турцией цены на курортах Турции выросли примерно на 10%.

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