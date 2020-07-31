Москва, , 15:42 — REGNUM Туристический поток из России в Турцию из-за пандемии коронавируса снизился в 250 раз. Такое мнение высказали турецкие эксперты, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы у бассейна в Турции Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Так, если в июне 2019 года в Турции побывали более 1 млн российских туристов, то в июне 2020 года этот показатель составил всего 4 тыс. человек. Зарубежный турпоток в Турцию в мае-апреле сократился на 99%.

По данным министерства туризма и культуры Турции, в I полугодии 2020 года страну посетило 322 тыс. граждан РФ (-88,1% по сравнению с I полугодием 2019 года).

Как сообщало, по данным АТОР, после объявления о восстановлении авиасообщения между Россией и Турцией цены на курортах Турции выросли примерно на 10%.

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