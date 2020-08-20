Пекин, 20 августа, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Известный китайский эпидемиолог, директор государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы Медицинского университета города Гуанчжоу, академик Чжун Наньшань дал высокую оценку вакцине от коронавирусной инфекции, которую разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом эксперт сообщил в ходе онлайн-брифинга, участие в котором приняло посольство России в Китае.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В дипмиссии добавили, что академик также поздравил Россию с завершением процедуры государственной регистрации препарата.

«Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной и выразил надежду на успешное завершение её клинических испытаний», — говорится в сообщении посольства.

Он также добавил, что российские и китайские специалисты активно сотрудничают по вопросам, связанным с научными аспектами работы над вакциной от COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Отмечается, что препарат показал высокую эффективность и безопасность.