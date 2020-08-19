Лима, , 08:33 — REGNUM Официальный запрос в посольство РФ в Перу о получении доступа к российской вакцине «Спутник V», созданной для борьбы с коронавирусом, направил глава перуанского района Пакасмайо Сесар Миллья, сообщает портал Exitosa Noticias.

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По словам руководителя территории, Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат против SARS-CoV-2, и РФ давно известна своими выдающимися учеными, что придает ему уверенность в эффективности вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Ей дали название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году.

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