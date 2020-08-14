Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп надеется, что российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 «сработает». Об этом он заявил сегодня, 14 августа, на пресс-конференции.

Вакцина af.mil

По словам Трампа, он надеется, что российская вакцина против коронавирусной инфекции сработает, хотя при ее испытаниях были пропущены некоторые исследования.

«Мы не много знаем об этом. <…> Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс», — сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что США очень продвинулись в разработке вакцины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия первой зарегистрировала вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии имени Гамалеи. Поскольку тот, кто первый выведет вакцину против коронавируса на международный рынок, может получить очень хорошую прибыль, на российскую вакцину сразу же начались информационные атаки. Утверждается, что она якобы может быть не до конца безопасной. Однако российские разработчики уверяют, что вакцина прошла многочисленные проверки, опасности не представляет и дает иммунитет к коронавирусной инфекции в течение нескольких лет.