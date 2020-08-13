Манила, 13 августа, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Филиппины планируют уже в октябре приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 августа, на брифинге сообщил пресс-секретарь президента страны Гарри Рок, передаёт агентство Reuters.

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Он уточнил, что третья фаза клинических испытаний на Филиппинах должна пройти с октября по март 2021 года, после того как в сентябре группа экспертов по вакцинам завершит проверку первой и второй фазы российских испытаний.

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Ожидается, что президент страны Родриго Дутерте будет привит от COVID-19 новой вакциной уже в мае 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна может стать первой, которая испытает российскую вакцину от COVID-19. Но при условии, что партия вакцины будет поставлена в его страну бесплатно.

Напомним, 11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которая получила название «Спутник V». Она была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). 12 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины выпустят уже в ближайшие несколько недель.