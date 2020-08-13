Бразилиа, , 03:36 — REGNUM В штате Парана (Бразилия) в течение месяца может начаться тестирование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом руководитель управления международных связей штата Луис Паулу Маскареньяс сообщил 12 августа в интервью телеканалу CNN Brasil.

По словам чиновника, на юридические процедуры потребуется от 10 до 20 дней. После регистрации в федеральных органах можно будет приступить к тестированию вакцины.

«Надеемся, что дело не затянется, и мы получим все необходимые данные для скорейшего прохождения этого этапа. Я бы рискнул предположить, что нам потребуется 20−30 дней», — отметил Маскареньяс.

Он также уточнил, что документация о предыдущих этапах тестирования вакцины в России будет изучена учёными Технологического института штата Парана до начала третьей фазы клинических исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе онлайн-совещания 12 августа директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор подписали меморандум о взаимопонимании, на основании которого в бразильском штате будет проведено тестирование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» с перспективой её производства.

О заинтересованности в российской вакцине также заявил бразильский штат Баия.

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