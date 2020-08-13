Каракас, , 09:29 — REGNUM Венесуэла выразила желание использовать созданную в России вакцину от коронавируса для иммунизации своих граждан. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, в Венесуэле «тепло и по-братски» приветствовали сообщения о регистрации российской вакцины. Однако говорить о конкретных сроках доставки в Венесуэлу препаратов пока преждевременно из-за принятых США ограничительных мер, уточнил посол.

«Счета попросту заблокированы», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Ряд стран в мире сильно заинтересовался вакциной, и даже были начаты предварительные переговоры о закупке российской вакцины.

При этом на Западе, где крупные фармакологические компании готовят свои вакцины, скептически отнеслись к российской вакцине, посчитав ее недостаточно безопасной.

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