Бишкек, 12 августа, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Представителя посольства Белоруссии вызвали в министерство иностранных дел Киргизии и потребовали объяснений от белорусских властей по поводу публичного появления бывшего киргизского премьер-министра Данияра Усенова, заочно осужденного и объявленного в международный розыск за целый ряд преступлений.

President.gov.by Александр Лукашенко и человек, похожий на Данияра Усенова (с указкой)

Белорусскому дипломату вручили ноту с требованием принять безотлагательные меры по скорейшему задержанию и последующей экстрадиции в Киргизию Усенова и других находящихся в Белоруссии лиц, причастных к совершенным им преступлениям.

Также МИД Киргизии указал белорусским властям на то, что подобные действия наносят урон развитию дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Киргизией и Белоруссией.

ИА REGNUM напоминает, что Данияр Усенов возглавлял правительство Киргизии во времена правления президента Курманбека Бакиева, свергнутого в результате «Апрельской революции» 7 апреля 2010 года.

В 2013 году суд заочно приговорил Усенова к 15 годам тюремного заключения за злоупотребление должностным положением и нарушение земельного законодательства.

А в 2014 и в 2016 годах военный суд признал экс-премьера виновным в покушении на убийство, в соучастии в убийстве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностным положением, заочно приговорив его к пожизненному лишению свободы и конфискации имущества.