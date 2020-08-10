Бишкек, 10 августа, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 августа, обсудил с премьер-министром Кубатбеком Бороновым текущую эпидемиологическую ситуацию в республике и меры по ее дальнейшей стабилизации.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

Глава правительства доложил главе государства о том, что за последние дни в стране зафиксировано снижение количества новых случаев заражения и смертности от коронавирусной инфекции.

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Также он сообщил, что правительство проводит работу по подготовке к возможной второй волне вспышки коронавирусной инфекции, занимаясь обеспечением больниц необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием, а также готовя меры для снижения дефицита медицинских кадров.

В свою очередь президент Жээнбеков поручил чиновникам контролировать вопрос лекарственного обеспечения, проанализировать причины удорожания продовольствия и организовать постоянный контроль над ценами — для того, чтобы не допускать спекуляций и искусственного удорожания продовольственных товаров.