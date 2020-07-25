Бишкек, , 18:29 — REGNUM Правительство Киргизии прорабатывает вопрос о возобновлении закупок основных лекарств в государственный материальный резерв. В список планируют включить 65 наименований. Об этом сообщил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

«Есть госматрезерв. Раньше там хранились лекарства, но затем все было приостановлено», — отметил глава государства.

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Также президент акцентировал внимание на необходимости оказать поддержку предпринимателям, которые работают в фармацевтической промышленности.

«С премьер-министром обсудили, чтобы направить средства Национального банка и Российско-Киргизского фонда, а также из-за рубежа деньги на поддержку этого направления. Предстоит проделать большую работу по импорту большого количества лекарств и организации импортозамещения в этой сфере», — подытожил Жээнбеков.