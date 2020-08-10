Минск, 10 августа, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Голосование в ходе выборов президента Белоруссии на избирательных участках продлевалось по распоряжению властей. Как пояснил действующий президент республики Александр Лукашенко, такое распоряжение он дал, чтобы избежать обвинений со стороны его оппонентов том, что «не все успели» проголосовать.

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

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Как заявили правоохранители в эфире гостелеканала «Беларусь 1», 9 августа провокаторы ещё с обеда начали блокировать работу избирательных участков и умышленно затягивали голосование, «всеми возможными способами создавая очереди».

«Особенно ближе к вечеру. В итоге в 20:00 были все в готовности кричать, что власти не дали проголосовать и украли наш голос», — приводит агентство БелТА высказывания представителей правопорядка.

По данным канала, президент страны распорядился продлить работу избирательных участков, чтобы снять волнение общества и предупредить массовые беспорядки на площадях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявляла, что республиканские власти продлевали голосование по президентским выборам для того, чтобы народ не начал громить участки. При этом она подчеркнула, что это может быть признано нарушением избирательного законодательства республики.