Минск, , 10:10 — REGNUM То, что власти Минска вынуждены были оставить в городе открытыми некоторые избирательные участки на выборах президента Белоруссии из-за сторонников оппозиции, может быть признано нарушением избирательного законодательства республики. Об этом 10 августа сообщила во время пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина.

По словам главы белорусского ЦИК, местные власти вынуждены были оставить некоторые участки открытыми после окончания времени голосования (20:00 — совпадает с мск), так как толпа недовольных этим сторонников кандидатов от оппозиции могла начать громить их.

«Поэтому можно говорить о нарушениях закона, при желании всегда можно данную ситуацию повернуть как основание для подачи жалобы о признании выборов недействительными, — по крайней мере на этих участках», — заявила Ермошина.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии эвакуировали из Дома правительства в ночь на 10 августа.