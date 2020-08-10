Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Решение о продлении работы избирательного участка было принято в посольстве Белоруссии в Вашингтоне. Об этом 10 августа сообщил журналистам независимый наблюдатель, работающий на участке.

Председатель избирательной комиссии принял решение продлить работу избирательного участка после официального закрытия, чтобы дать возможность проголосовать всем желающим, собравшимся у посольства Белоруссии. Официально участок должен был закрыться в 20:00 по местному времени (03:00 мск), но к этому времени возле участка оставалось около 15 человек, которые не успели отдать свой голос.

Днём у здания посольства Белоруссии наблюдались большие очереди из желающих принять участие в выборах президента страны. Людям приходилось ждать возможности отдать свой голос больше часа. При этом часть уже проголосовавших граждан осталась у здания белорусской дипмиссии ожидать первых результатов exit-poll.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сотнях граждан, собравшихся возле здания посольства Белоруссии в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. В день выборов президента Белоруссии у зданий дипмиссии государства в ряде стран, в том числе в России, наблюдались огромные очереди из желающих принять участие в голосовании. Не успевшие проголосовать граждане выразили своё возмущение сотрудникам посольств, не услышавшим призывы продлить работу избирательных участков.

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