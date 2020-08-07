Минск, 7 августа, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Арестованному в Белоруссии политтехнологу Виталию Шклярову предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (часть 1 статьи 342 Уголовного Кодекса Белоруссии). Об этом сообщил журналистам адвокат арестованного Антон Гашинский.

Катерина Преснецова Виталий Шкляров

Ранее гражданину Белоруссии Виталию Шклярову продлили срок содержания под стражей на два месяца. Его обвиняют в связях с ранее арестованным и также находящемся в следственном изоляторе блогером Сергеем Тихановским.

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская (жена арестованного блогера, формально возглавляющего её избирательный штаб) отвергла официальную версию ареста Шклярова. По её словам, государственные СМИ Белоруссии (в том числе телеканалы «ОНТ», «Беларусь 1» и другие) распространяют ложь.

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Александр Лукашенко неоднократно комментировал «дело Шклярова», настаивая на связи арестованного с Тихановским, Госдепом США и другими силами. Шкляров действительно женат на сотруднице американского внешнеполитического ведомства, его судьбой интересуются сотрудники этого ведомства во время контактов с Лукашенко и главой его дипломатии Владимиром Макеем.

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