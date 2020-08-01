Минск, , 12:18 — REGNUM Удивление белорусского блогера Сергея Тихановского вызвала распространенная белорусским телевидением новость о том, что он якобы имеет связь с ранее задержанными в Белоруссии гражданами России, а также, о том, что его канал «Страна для жизни» на видеохостинге YouTube (также есть telegram-канал с таким же названием) якобы работал под контролем российского политтехнолога Виталия Шклярова.

Сергей Тихановский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 31 июля на своей странице в социальной сети Facebook написала супруга Тихановского, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Напомним, Сергей Тихановский в данный момент находится в тюрьме.

«Новости о том, что белорусское телевидение показывает его (Сергея Тихановского — ИА REGNUM) как человека, который связан с задержанными «боевиками» из России, и что «Страна для жизни» якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии неизвестны», — написала супруга блогера.

По словам Тихановской, в четверг, 30 июля ее супругу вручили документ о возбуждении в отношении него дела по статье 293 Уголовного кодекса Белоруссии (Массовые беспорядки). Официального уведомления о том, что в отношении Тихановского возбуждено дело по статье 130 УК республики (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) Тихановский так и не получил. Светлана Тихановская также добавила, что около месяца не проводились следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусские спецслужбы арестовали российского политтехнолога белорусского происхождения Виталия Шклярова, которого обвинили в консультировании политических оппонентов действующего президента Белоруссии. Ближайшие два месяца Шкляров проведет в заключении.

Читайте также: Посол РФ: от заявлений белорусских СМИ выигрывают недруги Москвы и Минска

Читайте ранее в этом сюжете: Политтехнолог Шкляров пополнил ряды белорусских арестантов