Минск, , 22:47 — REGNUM Арестованный спецслужбами Белоруссии известный российский политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров обвиняется в консультировании политических оппонентов Александра Лукашенко и останется ближайшие два месяца под стражей. Об этом 31 июля сообщил журналистам заявил адвокат арестанта Антон Гашинский.

При этом, по словам защитника политтехнолога, официальное обвинение Шклярову пока не предъявлено. Гашинский намерен обжаловать решение о содержании под стражей в суде.

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

Напомним, Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле. Вечером того же дня о «задержании» политтехнолога сообщил белорусский государственный телеканал «ОНТ». В сюжете были продемонстрированы кадры допроса сотрудничавшего со Шкляровым администратора социальной сети «Страна для жизни» Дмитрия Попова.

«Страна для жизни» — слоган из политической рекламы белорусского официоза, который получил прямо противоположное наполнение в сюжетах белорусского блогера Сергея Тихановского. Ему не разрешили баллотироваться на пост президента и арестовали в результате провокации, которую осуществило МВД Белоруссии с помощью проституток. Теперь выборную кампанию ведёт Светлана Тихановская — жена находящегося в следственном изоляторе блогера. Она отрицает связи с Виталием Шкляровым как со своей стороны, так и мужа.

Читайте также новости сюжета: сюжет «Задержание 33 «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии»