Москва, 6 августа, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Туристические власти Болгарии вновь ставят вопрос об упрощении визового режима для российских туристов и ждут их прибытия в сезоне-2020, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сергей Орлов ИА Красная Весна Пляж в Созополе. Болгария

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Например, можно применить практику выдачи виз российским гражданам в самом аэропорту или выдавать россиянам годовые визы для многократного въезда. Еще один вариант — Болгария может ввести для россиян электронные визы.

Отмечается, что за январь — май 2020 года туристический поток из России упал на 60% по сравнению с 2019 годом. В 2019 году в Болгарии побывали более 450 тыс. граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, курортные города Болгарии ждут пересмотра властями ЕС списка стран, въезд из которых приостановлен с 1 июля, в частности России.

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