Москва, , 12:30 — REGNUM Новым руководителем министерства туризма в Болгарии с 24 июля 2020 года назначена Марияна Николова. Она сменила на посту министра Николину Ангелкову, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По словам нового министра туризма, одна из основных задач — активное продвижение Болгарии как круглогодичного направления на международных рынках.

Впервые курировать туристическую отрасль Болгарии будет вице-премьер правительства. Также Болгария начнёт субсидировать чартерные рейсы.

Справка:

Марияна Николова родилась 16 сентября 1975 года в городе Ботевград. Образование высшее, юрист.

С ноября 2018 года — заместитель премьер-министра по экономической и демографической политике.

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