Москва, , 15:38 — REGNUM В Болгарии курортные города ждут пересмотра властями ЕС списка граждан их стран, въезд которых приостановлен с 1 июля, в частности, России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Подготовлено обращение в МИД Болгарии с просьбой об отмене обязательного 14-дневного карантина для российских граждан. Туроператоры обещают быстро восстановить чартерные рейсы и продлить сезон до конца октября.

В Министерстве туризма отметили, что туристы из России, Украины, Молдавии и Израиля являются очень важными рынками. Порядка 30% туристов приезжают на курорты Болгарии не из Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, только 10% жителей России намерены летом 2020 года отправиться на отдых за границу.

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