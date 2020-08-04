Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Доходы гостиниц Петербурга к июню упали ощутимее, чем во всех остальных европейских городах. О таких результатах информируют аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель Астория в Санкт-Петербурге

В Петербурге доходность на номер упала на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до $14. В первой тройке по наибольшему снижению показателя доходности на номер также оказались Прага и Рим. В чешской столице снижение составило 73,6% (до $20), в итальянской — 73,3% (до $32). Замыкают первую пятерку Афины (минус 69%, $32) и Лиссабон (минус 68,6%,$33).

Измерения велись в долларах среди европейских городов по результатам первого полугодия 2020 года.

Основной причиной такого существенного сокращения доходности стало падение загрузки. В пятерку городов, где наиболее существенно снизилась загрузка отелей, попали Рим, Прага, Петербург, Бухарест и Таллин.

«Подобное существенное сокращение загрузки отмечено в городах, где значительная доля спроса на гостиничное размещения традиционно приходится на туризм, а не на бизнес-поездки. На этом фоне показатели загрузки на таких ключевых рынках, как Лондон (коррекция на 40,6%), Москва (коррекция на 51,0%) или Париж (коррекция на 51,0%), выглядят совсем иначе и отражают более равномерное распределение спроса между туризмом и бизнес-поездками. В конечном итоге именно структура спроса на гостиничное размещение на отдельных рынках оказалось определяющей в ситуации, когда поездки с целью отдыха и туризма были полностью приостановлены ввиду ограничений на перемещения, вызванных коронавирусной инфекцией», — заявила партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко.

Читайте также: Зарубежный сезон для туристов из России возобновится в 2021 году — эксперт

В лидерах по удержанию доходности и загрузки среди туристических центров Европы оказались Манчестер и Лондон. Показатель в этих городах снизился на 46,3% и 50,2% соответственно, загрузка — на 38,8% и 40,6%.

Наименьшее снижение доходности по сравнению с другими городами зафиксировано также в Хельсинки (минус 51,4%), Цюрихе (минус 54,7%) и Стамбуле (минус 54,9%).

В Москве за полгода средняя цена на номер составила $77,6, упав на 10% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Читайте также: Не будет прежним: о выходе российского туризма из карантина

Как замечает руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова, практически обнулившийся рыночный спрос из-за борьбы с коронавирусом частично удалось заместить бронированиями со стороны госсектора — в московских отелях размещали врачей по фиксированным тарифам в пределах 2−2,5 тыс. рублей. «Это позволило удержать загрузку экономичном и среднеценовом сегментах на уровне 45,8% и 40,9% соответственно», — отметила она. В Петербурге за массовое внедрение такой практики ратовала депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.