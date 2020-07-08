Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Основной туристический поток всегда приходится на лето и бархатный сезон, поэтому, даже если в октябре действительно откроются основные зарубежные туристические направления, большинство граждан примут решение перенести отпуск на 2021 год, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 8 июля, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров Росси Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что при самом оптимистическом сценарии популярные зарубежные туристические направления откроются для граждан России не ранее конца сентября — начала октября 2020 года.

Читайте также: В АТОР дали прогноз о возобновлении авиасообщения

« Открытие зарубежных направлений осенью 2021 года — это весьма оптимистический прогноз. Конечно, мы хотим, чтобы это произошло, и надеемся, что осенний рост позволит частично компенсировать потери. Но уверенности в том, что будет именно так, нет. Многие из тех, кто бронировал туры, перенесли их.