Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 17:32 — REGNUM Основной туристический поток всегда приходится на лето и бархатный сезон, поэтому, даже если в октябре действительно откроются основные зарубежные туристические направления, большинство граждан примут решение перенести отпуск на 2021 год, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 8 июля, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров Росси Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что при самом оптимистическом сценарии популярные зарубежные туристические направления откроются для граждан России не ранее конца сентября — начала октября 2020 года.
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