Москва, 3 августа, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Банк России с 3 августа отобрал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Оргбанк» (г. Москва), соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

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Решение о ликвидации Центробанк принял по просьбе самого «Оргбанка». Отмечается, что средства для удовлетворения требований кредиторов у кредитной организации есть.

По величине активов московский «Оргбанк» занимал 325-е место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Центральный банк РФ отозвал лицензии у двух российских банков.

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