Москва, , 09:32 — REGNUM Лицензии для осуществления банковских операции отозваны Центральным банком РФ у двух российских банков. Об этом 24 июля говорится в сообщении регулятора.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Указывается, что приказом от 24 июля 2020 года лицензия отзывается у АО «Народный банк», зарегистрированного в январе 1993 года и занимавшего на 1 июля 297-е место в банковской системе России.

Также уточняется, что АО «Народный банк» допускало многие нарушения законодательства, такие как противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также нарушение законодательства, регулирующего банковскую деятельность и нормативные акты Банка России. При этом банк не обеспечивал корректность и полноту информации о плательщиках в расчетных документах.

Кроме этого, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского ООО КБ «Невастройинвест», занимавшего 349-е место в банковской системе России. Данный банк занимался проведением сомнительных транзакций, которые были связаны с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам, а также нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность и нормативные акты Банка России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что «Промсвязьбанк», в котором 100% акций принадлежат государству, объявил конкурс в электронной форме на работы по внедрению подсистемы сбора и анализа событий информационной безопасности «для значимых объектов критической информационной инфраструктуры».