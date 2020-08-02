Лукашенко о задержанных гражданах РФ: «им приказали — они пошли»
Минск, 2 августа, 2020, 07:41 — ИА Регнум. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик и председатель Следственного комитета республики Иван Носкевич доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко о ситуации с задержанными гражданами РФ. Об этом 1 августа сообщает БелТА.
Лукашенко выслушал доклад Вакульчика и Носкевича и отметил, что многие факты, о которых ему было доложено в письменном виде, интересны.
Глава республики попросил своих докладчиков аккуратно обращаться с задержанными, добавив, что они виновны не настолько, чтоб принимать в отношении них «какие-то жесткие меры».
Глава Белоруссии также похвалил докладчиков за то, что они выяснили, что тридцать три ранее задержанных граждан РФ якобы являются только «первой группой» из ста восьмидесяти или двухсот человек, «переброска» которых якобы планировалась в Белоруссию.
По словам Лукашенко, «соответствующие ведомства» двух стран всегда взаимодействуют независимо от того, какие бы мероприятия с участием военнослужащих РФ (бывших, действующих, будущих) ни проводились в Белоруссии. Он также добавил, что в Белоруссии разрешение на посещение республики военнослужащими (с техникой или без нее) может дать только президент.
По словам Лукашенко, политика не может быть «построена на вранье» и вопрос не может быть решен путем «перекрикивания» друг друга в средствах массовой информации. В связи с этим он отметил, что если у кого-то из россиян имеется желание получить дополнительную информацию, то «мы всегда открыты, мы ничего не скрываем, но нам нужна правда».
По словам главы белорусского государства, следствие по данному делу ведет Следственный комитет Белоруссии, оперативное сопровождение обеспечивает комитет государственной безопасности и милиция.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 33 гражданам РФ, задержанным 29 июля в Белоруссии, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.