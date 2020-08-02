Минск, 2 августа, 2020, 07:41 — ИА Регнум. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик и председатель Следственного комитета республики Иван Носкевич доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко о ситуации с задержанными гражданами РФ. Об этом 1 августа сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко выслушал доклад Вакульчика и Носкевича и отметил, что многие факты, о которых ему было доложено в письменном виде, интересны.

«Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — отметил он.

Глава республики попросил своих докладчиков аккуратно обращаться с задержанными, добавив, что они виновны не настолько, чтоб принимать в отношении них «какие-то жесткие меры».

«Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии также похвалил докладчиков за то, что они выяснили, что тридцать три ранее задержанных граждан РФ якобы являются только «первой группой» из ста восьмидесяти или двухсот человек, «переброска» которых якобы планировалась в Белоруссию.

«И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», — настаивает глава республики.

По словам Лукашенко, «соответствующие ведомства» двух стран всегда взаимодействуют независимо от того, какие бы мероприятия с участием военнослужащих РФ (бывших, действующих, будущих) ни проводились в Белоруссии. Он также добавил, что в Белоруссии разрешение на посещение республики военнослужащими (с техникой или без нее) может дать только президент.

«Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, политика не может быть «построена на вранье» и вопрос не может быть решен путем «перекрикивания» друг друга в средствах массовой информации. В связи с этим он отметил, что если у кого-то из россиян имеется желание получить дополнительную информацию, то «мы всегда открыты, мы ничего не скрываем, но нам нужна правда».

По словам главы белорусского государства, следствие по данному делу ведет Следственный комитет Белоруссии, оперативное сопровождение обеспечивает комитет государственной безопасности и милиция.

«Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу», — подытожил Лукашенко, обращаясь к докладчикам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 33 гражданам РФ, задержанным 29 июля в Белоруссии, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.