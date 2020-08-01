Минск, , 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил 1 августа председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Иван Носкевич во время беседы с журналистами.

«31 июля в отношении них (задержанных в Белоруссии граждан РФ) следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал глава СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. По версии следствия, подозреваемые якобы планировали в период избирательной кампании в Белоруссии дестабилизировать обстановку.

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