Минск, , 20:13 — REGNUM Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием граждан РФ под Минском. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер добавил, что с гражданами РФ необходимо обращаться аккуратно, поскольку «они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жёсткие меры».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 гражданина России, которые, по версии Минска, якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.

Белорусская сторона утверждает, что часть задержанных, которые, предположительно, являются бойцами иностранной частной военной компании «Вагнер», принимала участие в войне в Донбассе.

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