Москва, 31 июля, 2020, 13:19 — ИА Регнум. «Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Это однозначно», — заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Напомним, 33 гражданина России были задержаны в Белоруссии 29 июля. Совбез Белоруссии позиционирует их как «боевиков», которые якобы намеревались совершать уголовные преступления в постсоветский республике накануне голосования во время президентской кампании. Александр Лукашенко считает, что Россия в этой истории должна «как-то оправдать свои грязные намерения».

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Песков отметил: «Мы обеспокоены тем, что до сих пор не была представлена какая-либо информация, обосновывающая задержание российских граждан, но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан».

По словам Пескова, сообщает «Интерфакс», с 29 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин ещё не созванивались. Решением проблемных вопросов занимается МИД РФ с участим посольства в Белоруссии.

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«Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане, они приехали проездом в Белоруссию, они должны были улетать в другую страну, транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Белоруссией и белорусскими делами», — сообщил Песков.

Он уточнил: задержанные граждане России опоздали на самолет в Турцию и ждали вылета. «У них были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не совершали, не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Вот это то, что нам известно однозначно», — сказал пресс-секретарь президента России.

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