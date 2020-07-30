30 июля 2020 | Время чтения 9 мин

Лукашенко накануне финала президентской кампании пустился во все тяжкие: народу угрожает массовыми расстрелами, а Кремлю – выдачей граждан РФ на расправу в Киев. Несменяемый белорусский лидер желает сделать Путина соучастником особо тяжких преступлений.

Сергей Артёменко, , 23:08 — REGNUM Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией более четверти века. На первых президентских выборах 1994 года он соревновался с главой правительства Вячеславом Кебичем в пророссийскости. Теперь он соревнуется с национал-радикалами в русофобии. Лукашенко делает это публично, даже вызывающе — достаточно ознакомиться с его заявлениями последних лет, и особенно весны-лета 2020 года.

Александр Лукашенко и Владимир Путин President.gov.by

В этом контексте осуществлённый 29 июля захват 33 российских политических заложников стал тривиальным развитием событий. Мероприятие было наполнено символизмом: 29 июля 1974 года в Седьмом управлении КГБ СССР была создана легендарная «Альфа». Спустя 46 лет, как сообщил Следком Белоруссии, группа «А» КГБ постсоветской республики провела спецоперацию, в результате которой были задержаны «33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе».

На самом деле в «Белорусочке» было задержано 32 человека — ещё одного обладателя белорусского и российского паспортов изъяли из семьи в провинциальных Калинковичах.

При захвате граждан России не было изъято ничего незаконного — ни оружия, ни наркотиков, ни компрометирующих документов. Белорусские пропагандисты были вынуждены признать: отдыхающие в санатории вели себя образцово-показательно — алкоголя не употребляли и даже дискотеку проигнорировали (хотя местные «женщины очень ждали»).

Тем не менее при полном отсутствии малейших доказательств в отношении захваченных граждан России «возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь». Об этом говорится в опубликованном 30 июля официальном заявлении белорусского Следственного комитета.

Глава Совбеза Белоруссии Андрей Равков утром 30 июля при выходе из Центризбиркома уточнил: в вину 33 гражданам России ставится «подготовка террористических актов». На вопрос «кто их сюда позвал» он ответил так: «Пока не знаю».

То есть в Совбезе якобы не знают, что в Следкоме уже фабрикуется уголовное дело в отношении 33 граждан России, которых напрямую связали с белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. При этом Тихановский с весны находится в следственном изоляторе, Статкевич в начале лета фактически выбыл из процесса и никак на него не влияет, а так называемые «вагнеровцы» прибыли в Минск в начале этой недели.

Андрей Равков Минобороны России

Белорусские «правоохранители» клепают уголовное дело на коленке в жуткой спешке, без прямых доказательств, при полном отсутствии улик. Единственная их надежда — самооговор заложников. Их могут подвергнуть жёсткому психологическому или иному прессингу, допросу с использованием методик и медикаментов, полученных от партнёров из КНР и США. По имеющейся на данный момент информации, посольство России процесс не контролирует.

Равков сообщил также журналистам 30 июля, что 33 задержанных гражданина России — это не все потенциальные арестанты, так как ещё «до 200 находится на территории». Кандидаты в президенты после встречи с главой Совбеза в Центризбиркоме добавили: Равков говорил о подготовке в России других групп «боевиков», которые якобы готовятся «под Псковом и Невелем» для заброски в Белоруссию до 9 августа — то есть до основного дня голосования.

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Лукашенко через все доступные ему механизмы продвигает жупел «российской интервенции». Во время украинского кризиса 2014 года он фактически предал и своего коллегу Виктора Януковича, открыто поддержав мятежников, и своего стратегического союзника в лице Владимира Путина, торпедировав предложенный Москвой план федерализации Украины.

«Русская весна» шокировала белорусских системных и маргинальных националистов. В белорусскую военную доктрину, Концепцию национальной безопасности и другие документы были срочно внесены дополнения по противодействию «гибридным войнам», по применению армии во внутренних конфликтах и т. д.

Киднеппинг — любимое развлечение белорусского тирана. Он использует торговлю заложниками давно и относительно успешно. Потренировавшись на западных друзьях и партнёрах, Лукашенко перенёс эту практику на Россию.

США и Евросоюз, очевидно, не признают нынешнюю президентскую кампанию свободными и демократическими выборами. Пока ещё вполголоса, но они уже выражают явное намерение восстановить и расширить санкции — те самые, которые, как заявлял Лукашенко, якобы отменены.

В торге с Западом белорусский тиран будет использовать Тихановского и других политзаключённых. В торге с Россией, демонстративно отстранившейся от внутрибелорусских дел, он будет использовать пресловутых «вагнеровцев» и, возможно, некоторое количество местных русофилов.

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Встреча Александра Лукашенко с Михаилом Мишустиным President.gov.by

Лукашенко открыто глумится над Россией. Он не только обманывает и подставляет своего спонсора и внешнеполитического патрона. Он захватывает российскую собственность, он захватывает российских граждан в заложники. Он вовлекает Россию в преступную международную торговлю политзаключёнными и пытается сделать Москву соучастницей расправы над белорусскими диссидентами.

Что ещё должен сделать Лукашенко, чтобы наконец получить адекватный ответ из Кремля?

Не так давно в Минске побывали глава МИД РФ Сергей Лавров и глава правительства РФ Михаил Мишустин — обоих белорусский лидер заверил в самом хорошем расположении. Россия пошла на уступки в нефтегазовых вопросах, поступилась своими выгодами в кредитовании строительства БелАЭС. По «дружественным ценам» продала современные вооружения, в очередной раз вступилась за «последнюю диктатуру Европы» в ООН. Направила своих наблюдателей — национальных и по линии международных организаций.

Кремль сделал всё, чтобы в очередной раз легитимизировать Лукашенко на троне. В ответ получил очередные оскорбления и новую международную провокацию.

На заседании белорусского Совбеза 29 июля Лукашенко фактически открыл торги российскими заложниками. По его прямому указанию 30 июля в МИД Белоруссии были приглашены глава украинского посольства Петр Врублевский и российского посольства Дмитрий Мезенцев. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей фактически выступил аукционистом.

«Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений на Украине», — сообщила по итогам украинская дипмиссия.

Госпогранкомитет Белоруссии 30 июля проинформировал: «Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке. Взаимодействие белорусских пограничников с украинскими коллегами организовано на всех уровнях, от командиров подразделений границы до руководителей пограничных ведомств».

Информационное сопровождение энергичным действиям Минска и Киева обеспечивают «батькины эксперты» в Белоруссии и вне её. Российский посол снова попросил у Минска доказательств, стал оправдываться и едва ли не просить прощения.

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Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кремль отреагировал на всё это своеобразно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 июля заявил журналистам: «Уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Конечно, это ничто кроме инсинуаций».

Песков намекнул на возможность зеркальных мер и в рамках мягкого троллинга отметил: «В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь и так далее — вот как вчера говорилось о россиянах. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии».

Троллинга в иной ситуации было бы достаточно, но не в этой. Применения к официальному Минску политических и экономических санкций по примеру США и ЕС тоже недостаточно.

Разумеется, Лукашенко и его ближайшее окружение, замаравшееся в политических репрессиях и коррупции, должны стать невъездными и нерукопожатными. Нечего делать в России и всем прочим исполнителям нынешней грязной провокации — колхозным пропагандистам, следователям, прокурорам, прочим палачам и вертухаям в различной униформе.

Владимир Семашко и половина посольства, представляющего режим Лукашенко, должны вернуться на малую родину. Наблюдатели на «выборах Лукашенко» должны быть отозваны.

Беспощадной зачистке следует подвергнуть агентуру Лукашенко в Москве и регионах. Только после «ператрахивания» в его же стиле можно садиться за стол переговоров с новым составом минской делегации.

Участник пропагандистских «пресс-туров» по белорусским потёмкинским деревням, прельстившийся на пакетик с халявной колбасой (оплаченной белорусскими налогоплательщиками и российскими дотациями), должен чётко понимать цену коллаборационизма.

Никакого организованного туризма и отдыха в Белоруссии, после позорных историй с Анной Богачевой и нынешней с 33 заложниками, в ближайшие лет пять-семь быть не должно. На тот же срок подлежат дезактивации «белорусские офшоры» — продовольственный, «криптовалютный» и прочие.

Светлана Тихановская направляется на свой митинг. 30 июля 2020 года, Минск Homoatrox

Подготовку офицеров из Белоруссии в российских вузах следует признать избыточной — к их услугам переименованное в Военную академию (с факультетом Генштаба) минское ВИЗРУ. Квоты бюджетных мест для белорусских студентов в российских вузах следует расширить.

Для возвращения вменяемости этого будет достаточно. Следует совершенно ясно понимать: никакие российские «помощи» и «поддержки» на дойдут до народа Белоруссии через режим Лукашенко. Поэтому скидкам, дотациям, кредитам и прочему в сложившихся не по вине российской стороны условиях нет никакого рационального оправдания. А пошлый цирк с «33 вагнеровцами» должен прекратиться не после так называемых «выборов Лукашенко», а до конца этой недели.

Тем временем в Минске проходит самый масштабный с конца прошлого века митинг противников Лукашенко. Их собрала Светлана Тихановская — домохозяйка, которую так неосмотрительно зарегистрировали кандидатом в президенты, бросив при этом её мужа за решётку по лживым обвинениям.

Россия может осуществить величайшую гуманитарную помощь в передаче власти от колхозника кухарке. Есть мнение, что хуже не будет.

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