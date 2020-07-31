Москва, 31 июля, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Правительство России совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ продолжит работу над обращениями об изменениях в Основной закон страны, которые не были учтены при подготовке поправок. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Конституция РФ

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Российским чиновникам поручено проанализировать эти предложения и «при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации» в срок до 15 декабря 2020 года.

Также глава государства предложил при получении паспорта РФ вручать всем гражданам экземпляр обновлённой Конституции России. Это поручение также адресовано правительству. Срок его исполнения — 1 октября 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило в России с 25 июня по 1 июля. Участие в нём приняли более 67% избирателей. По данным ЦИК, внесение изменений в Основой закон страны одобрили почти 78% участников голосования, против выступили 21,27% проголосовавших.

Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.