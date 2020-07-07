Москва, , 13:49 — REGNUM Большинство жителей России (71%) удовлетворены организацией голосования по поправкам к Конституции, среди проголосовавших — 88%. Не удовлетворены 20%, показал опрос ВЦИОМ.

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Наибольшее число удовлетворенных среди тех, кто голосовал на дому (93%), вне помещения (92%) и на избирательном участке (87%). Менее удовлетворены граждан голосовавшие через интернет (74%).

Подавляющему большинству опрошенных (94%) было удобно голосовать. Лишь у 4% голосование по Конституции РФ вызвало неудобство.

Опрос проведен 3 июля 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочное электронное голосование по поправкам к Конституции России началось 25 июня. Основным днем голосования стало 1 июля 2020 года.

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