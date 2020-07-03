Москва, , 16:45 — REGNUM В обновлённой Конституции России закреплены ценности, которые делают российских граждан действительно единым народом, заявил 3 июля президент Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон.

«Поправки вступают в силу. Вступают, без всякого преувеличения, по воле народа», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что внесённые в Конституцию изменения «затрагивают каждого», и потому, «окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России».

«Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым», — сказал Путин.

Напомним, ранее сегодня Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по вопросу о внесении изменений в Конституцию.

Согласно итоговым данным, поправки поддержали 57,7 млн граждан России, или 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн человек, или 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.

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