Бишкек, 30 июля, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 июля, обратился к соотечественникам с обращением в связи с объявленным в республике Днем национального траура по жертвам коронавируса.

President.kg Сооронбай Жээнбеков во время посещения больницы

Глава государства выразил соболезнования семьям киргизстанцев, умерших от коронавируса, отметив при этом, что «болезнь, охватившая все страны мира, принесла много горя и Киргизии».

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«Борьба за жизнь наших граждан, за здоровье нашего народа еще не окончена. Эта напасть стала для всех нас сложным испытанием на прочность. Борьба с болезнью, сохранение и защита здоровья населения — это общенациональная борьба. Силой единства, путем слаженной совместной работы и сплоченностью мы обязательно победим эту болезнь!» — подчеркнул он.

Также президент сообщил, что завтра, 31 июля, отмечая один из главных мусульманских праздников — Курман айт, мусульмане Киргизии «прочтут поминальные молитвы по жертвам коронавируса и будут просить у Всевышнего терпения и сил».