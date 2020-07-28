Бишкек, , 14:59 — REGNUM Правительству необходимо полтора месяца на организацию и обустройство во всех регионах Киргизии стационаров для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 28 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, за это время во всех семи областях республики будут отремонтированы и переоборудованы уже имеющиеся здания, которые были отобраны представителями правительства в регионах.

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Боронов пообещал, что в этих стационарах будут обустроены палаты интенсивной терапии и реанимации со всем необходимым медицинским оборудованием.

«В Ошской области планируется открыть стационар на более чем 200 койко-мест, в Джалал-Абадской области — на 304 койко-места, в Баткенской области — на 90 койко-мест, в Чуйской области — на 100 койко-мест, в Нарынской области — на 120 мест, в Таласской области — на 192 места и в Иссык-Кульской области — на 200 мест», — уточнил глава правительства.