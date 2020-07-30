Бишкек, 30 июля, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В январе — июле 2020 года в Киргизию завезли из-за рубежа лекарств и медицинских средств на сумму свыше 14,3 млрд рублей (более 13,4 млрд рублей). Об этом сообщает департамент лекарственных средств и медицинских изделий министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что это более чем в 1 134 раза больше, чем было импортировано медикаментов и медсредств за семь месяцев 2019 года, когда в Киргизию было завезено лекарств на сумму 12,6 млн сомов (11,8 млн рублей).

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При этом с начала текущего года в страну ввезли применяющиеся при лечении коронавируса лекарства и медицинские изделия на сумму около 2,15 млрд сомов (2,02 млрд рублей).

По данным ведомства, по основным позициям лекарственных препаратов, применяемых для лечения пациентов, у которых подтвердился диагноз «COVID-19», в настоящее время дефицит уже не наблюдается.