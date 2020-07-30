Москва, 30 июля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Частные военные компании в России находятся вне закона. В РФ де-юре такого понятия нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Белоруссии о причастности задержанных в Минске граждан РФ к деятельности частной военной компании «Вагнер».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«А что такое ЧВК «Вагнера»? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что не располагает информацией о каких-либо военных компаниях. — Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет».

Песков добавил, что Москва ждёт от белорусской стороны исчерпывающей информации об этом инциденте, о том, «что же совершили россияне в Минске, и что стало причиной для их задержания, почему ещё якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии».

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 гражданина России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании. Белорусская сторона утверждает, что часть из задержанных, которые предположительно являются бойцами иностранной частной военной компании «Вагнер», принимала участие в войне в Донбассе.

В отношении граждан РФ возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.