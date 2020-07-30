Песков прокомментировал задержание граждан России в Минске
Москва, 30 июля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Частные военные компании в России находятся вне закона. В РФ де-юре такого понятия нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Белоруссии о причастности задержанных в Минске граждан РФ к деятельности частной военной компании «Вагнер».
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Песков добавил, что Москва ждёт от белорусской стороны исчерпывающей информации об этом инциденте, о том, «что же совершили россияне в Минске, и что стало причиной для их задержания, почему ещё якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии».
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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 гражданина России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании. Белорусская сторона утверждает, что часть из задержанных, которые предположительно являются бойцами иностранной частной военной компании «Вагнер», принимала участие в войне в Донбассе.
В отношении граждан РФ возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.