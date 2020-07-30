Минск, , 11:06 — REGNUM Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что в настоящее время силовики ведут поиск порядка 200 «боевиков». Об этом 30 июля сообщает портал Tut.by.

«Тридцать три задержаны, еще до 200 боевиков находятся на территории (Белоруссии), по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стоге сена», — сказал Равков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно о задержании под Минском 33 российских граждан. Среди них, как утверждают белорусские власти, «32 боевика иностранной частной компании Вагнер». Российская сторона уведомлена о задержании граждан РФ.

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