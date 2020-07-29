Минск, , 20:58 — REGNUM Официальное уведомление о задержании в Минске группы российских граждан получено посольством РФ в Белоруссии, сообщили 29 июля в пресс-службе диппредставительства России.

«Посольством получено от главного консульского управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», — говорится в сообщении посольства.

https://twitter.com/RusEmbassyMinsk/status/1288512009378631680

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусская сторона утверждает, что задержала группу граждан РФ в Минске, часть из которых принимала участие в войне в Донбассе.

В Белоруссии этих людей, «военнослужащих ЧВК Вагнера», заподозрили в планах по дестабилизации обстановки — так утверждают белорусские СМИ. Власти заявляют, что задержанных допрашивают.

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