Москва, 29 июля, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Ситуация в Хабаровском крае, обострившаяся после ареста бывшего главы региона Сергея Фургала и смены руководства региона, со временем уляжется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля считает, что это произойдёт по мере возвращения региональных властей к нормальной работе.

«По мере того, как регион и руководство региона будет возвращаться к планомерной работе, разумеется, ситуация будет успокаиваться, — сказал Песков. — Мы надеемся на это».

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что в поле зрения администрации президента РФ остаются все регионы страны, но Хабаровск «особенно в эти дни».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля теперь уже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке. После его отставки, которую подписал президент РФ Владимир Путин в связи с утратой доверия, временным руководителем региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв.

Ситуация с арестом Фургала и со сменой власти в Хабаровском крае спровоцировала массовые акции протеста в регионе.