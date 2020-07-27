Москва, , 13:37 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.

«Пока преждевременно, по результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что Дегтярев «активно работает, знакомится с ситуацией, делает то, что необходимо делать в первую очередь».

«Мы видим, что он делает это весьма энергично, но какие-то оценки просто преждевременно давать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный в 2018 году губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 9 июля был задержан по обвинению в причастности к убийствам бизнесменов. 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку «в связи с утратой доверия» и назначил депутата Государственной думы от ЛДПР Михаила Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

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