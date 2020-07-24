Москва, , 12:53 — REGNUM Массовые митинги протеста, которые почти на протяжении двух недель проходят в Хабаровском крае, не были организованы из-за рубежа. Об этом сегодня, 24 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что подобные протестные акции в Хабаровском крае являются питательной средой для квазиоппозиционеров и дебоширов, которые постепенно к ним присоединились.

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«Эти продолжающиеся акции, конечно, являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков заверил, что раскачивания ситуации в регионе из-за рубежа «никто не допустит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв предупредил, что в ходе массовых акций протеста в регионе в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала возможны провокации. Он подчеркнул, что ранее митинги носили стихийный характер, однако в последнее время стали появляться люди, которые готовы идти на провокации с целью обострить ситуацию в крае. Ссылаясь на неопровержимые данные из правоохранительных органов, Дегтярёв заявил, что митинги организуют иногородние и иностранные граждане.