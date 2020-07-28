Санкт-Петербург, 28 июля, 2020, 16:33 — ИА Регнум. В результате столкновения двух грузовых составов недалеко от железнодорожной станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга с рельсов сошли три локомотива и один пустой полувагон, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба ГУ МЧС по СПб. В результате столкновения три локомотива сошли с рельс.

По данным на 15 часов дня 28 июля, касательное столкновение двух грузовых электропоездов на Октябрьской железной дороге произошло около 14 часов дня. В результате чего произошел сход трех локомотивов и одного пустого полувагона.

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«На месте были осмотрены два человека, из них один направлен в Джанелидзе, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки. Один оставлен на месте, у него произошел гипертонический кризис», — уточнили в ведомстве.

Также произошло повреждение участка железнодорожного пути. На месте находится один восстановительный поезд, второй следует.

Добавим, по требованию Северо-Западного транспортного прокурора незамедлительно организована проверка по факту столкновения в Санкт-Петербурге грузовых электровозов. На место происшествия незамедлительно выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор Игорь Лепехин. Ход проверки находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

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