Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге после столкновения два поезда сошли с рельсов. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, столкновение произошло на Малой Балканской улице около 14:39 у железнодорожной станции грузовая Купчинская.

«В результате касательного столкновения двух грузовых составов № 3812 и 1255 (электровозами) с последующим сходом с рельсов двух электровозов и одного пустого полувагона», — уточнили в ведомстве.

Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту. Видео с места происшествия: @kupchino 24

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